Imagini dramatice filmate din avionul care a aterizat forțat într-un lan de porumb VIDEO

21:40

Alexandru Cumpănașu a declarat că a depus la parchet documente care cuprind informații cu privire la persoanele din politică și din poliție care l-ar proteja pe Gheorghe Dincă și o presupusă rețea de trafic de minore, subliniind că ar fi implicați peste 20 de politicieni. „Așteptarea mea este aceea de a stabili dincolo de declarațiile […] The post Alexandru Cumpănașu spune că Dincă a fost protejat de politicieni: “Dacă am depus 60 de pagini la parchet, există…” appeared first on Cancan.ro.