Ziua Marinei Române | Spectacol naval de amploare la Constanţa. Preşedintele Klaus Iohannis: Asigurarea securităţii nu se poate face fără înzestrare / Leş: Regiunea Mării Negre se transformă în spaţiu al tensiunilor, al riscurilor - FOTO / VIDEO

Rockerii de la Metallica au susţinut un nou concert la Bucureşti, miercuri, la Arena Naţională, în cadrul turneului "Worldwired". A fost a patra prezenţă a trupei Metallica în România după spectacolele susţinute în 1999, pe stadionul Lia Manoliu, 2008, pe stadionul Cotroceni şi în 2010, la Romexpo, în cadrul Sonisphere. Înainte să apară în faţa publicului, trupa a donat 250.000 de euro prin fundaţia sa All Within My Hands pentru construirea primului spital oncologic pentru copii din România. ”Ul...