Ce au descoperit anchetatorii într-o groapă de lângă casa lui Gheorghe Dincă: ”S-a văzut că vegetația nu creștea…”

O fetiță în vârstă de numai 10 luni a fost descoperită de către polițiștii de frontieră din Vama Borș, județul Bihor. Micuța era ascunsă sub fusta mamei sale, între banchetele unui autoturism, cu intenția de a fi trecută ilegal frontiera româno-maghiară. Marți, în jutul orei 2.30, R.L, un bărbat în vârstă de 27 de ani, […]