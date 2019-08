Viorica Dăncilă, primită cu pâine și sare la Mânăstirea Putna

12:50

US Open 2019, cea de-a 139-a ediție a turneului de Mare Șlem găzduit de SUA, are loc la New York, în perioada 26 august - 8 septembrie. Japoneza Naomi Osaka și sârbul Novak Djokovic își vor apăra titlul de campioni. Site-ul oficial este usopen.org. Direct pe tabloul principal, România va avea, la simplu, patru fete […]