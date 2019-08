Alertă în Mangalia! Un bărbat care răpește copii a băgat părinții în sperieți: ”L-a luat de mână și pleca cu el”

11:30

Bucurie mare în showbiz, o cântăreață din România s-a căsătorit cu iubibitul ei, sâmbătă, 10 august. Cei doi se iubesc de mult timp, iar acum au decis să-şi unească destinele în faţa ofiţerului stării civile, urmând ca anul viitor să se căsătorească religios. Diana Ioniţă, pentru că despre ea este vorba, s-a măritat cu iubitul […] The post Bucurie mare pentru o cântăreață din România. S-a căsătorit cu bărbatul iubit appeared first on Cancan.ro.