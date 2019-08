Kover Laszlo în România – se pot face progrese nu prin modificarea frontierelor politice stabilite în urmă cu 100 de ani, nu prin eliminări violente, prin falsificarea istoriei sau prin provocări intimidante

11:30

Crimele din Caracal au intrat și în atenția astrologului Mariana Cojocaru, iar aceasta transmite că în toată această tragedie există și o ”motivație cosmică”. Este vorba despre o conjunctură astrală nefavorabilă care își pune o amprentă negativă asupra evenimentelor și asupra oamenilor. Mariana Cojocaru este de părere că Gheorghe Dincă nu a crezut, niciodată, că […] The post Dezvăluiri înfiorătoare despre crimele din Caracal. Ce a observat Mariana Cojocaru la Gheorghe Dincă appeared first on Cancan.ro.