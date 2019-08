Anca Serea, mărturisiri incredibile după nașterea celui de-al șaselea copil: ”Am aflat o veste șocantă”

12:30

Anca Serea a născut, ieri, cel de-al șaselea copil și este o mămică împlinită și fericită alături de soțul său, Adi Sână. Cuplul se bucură, la superlativ de aceste momente magice, însă Anca a trecut, la un moment dat, printr-o perioadă foarte dificilă. Doi dintre cei șase copii ai Ancăi Serea – David și Sarah […] Înfiorător! Cum a murit, de fapt, primul soț al Ancăi Serea: "Era perfect sănătos, doar că transpira noaptea"