Filmul "Secretul lui Raoul Taburin", despre biciclete şi sindromul impostorului, din 23 august în cinematografe

17:20

Cazul inginerei din Suceava care și-a ucis trei bebeluși, din 2016 și până in prezent, școate la iveală detalii uluitoare. Ana Pardău le-a spus polițiștilor că pe ultimul copil "l-a născut și e mort, într-un sac, în casă". Nu apucase să-l îngroape, la fel ca pe ceilalți doi. Mama criminală n-a avut nicio reținere să arate unde se află cadavrele nou-născuților, uciși în 2016 și 2018. Femeia are 37 de ani, este inginer, mai are trei copii acasă și a fost supusă unei expertize psihiatrice.