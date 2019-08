Iarnă în mijlocul verii. În Argeș, localnicii au avut parte de peisaje de decembrie

13:00

Numai puțin de 30 de partide vor avea loc, astăzi, în manșa secundă a turului III preliminar al acestei ediții a Europa League. Manșa retur a programat marți și miercuri șase confruntări din această fază a competiției, iar în urma rezultatelor consemnate s-au calificat în play-off-ul Europa League, ultimul tur înaintea fazei grupelor, echipele Dudelange, […] The post Dueluri tari pentru calificarea în play-off-ul Europa League »» Programul complet al partidelor din turul III al EL! appeared first on Cancan.ro.