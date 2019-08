Noi informații despre Gheorghe Dincă! Bărbatul are trei proprietăți la aceeași adresă

14:30

Șapte persoane, între care doi copii, au fost rănite joi, după ce două mașini s-au ciocnit în comuna Poiana Lacului din județul Argeș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, două mașini s-au ciocnit în comuna Poiana Lacului. În urma impactului, șapte persoane, între care doi copii, au fost rănite. O fată de 15 ani […] The post Accident în județul Argeș: 7 persoane rănite, între care 2 copii, după o coliziune între 2 mașini appeared first on Cancan.ro.