Jevgeni Rudkovski, supply chain manager Coca-Cola HBC România: „Experienţa internaţională este interesantă, o provocare personală semnificativă”

09:10

Biserica unde se ţin concerte rock şi care are 2 milioane de fani pe Instagram În vreme ce numeroase organizaţii religioase par să îşi piardă din adepţi, un cult a găsit metoda potrivită de a ţine pasul cu timpurile. Biserica Hillsong a fost fondată în 1983 de un cuplu din Sidney, Australia, Brian şi Bobbie Houston. Astăzi, Hillsong are adepţi pe 6 continente şi biserici în 23 de oraşe. În fiecare duminică, 130.000 de oameni din jurul lumii asistă la slujbe. Printre aceştia se numără şi câteva c...