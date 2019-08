Germania va face plăţi suplimentare pentru supravieţuitorii Holocaustului (Netanyahu)

16:30

Festivalul AWAKE, care se desfăşoară până duminică, la Castelul Teleki din Gorneşti, sub genericul Bohemian Blast, a fost clasat, după ediţia de anul trecut, între primele 20 de festivaluri-boutique din Europa, au anunţat organizatorii."#AWAKE3 se doreşte să fie un festival de artă, în primul rând, de aceea şi în această ediţie va fi teatru, filme, platforma de discuţie Feed Your Mind, plus partea de muzică. Am reuşit anul acesta să aducem spectacole de teatru, vor fi opt reprezentaţii teatrale în cele patru zile de festival, la fel ca şi anul trecut vor veni şi filme prezentate la TIFF, concertul celor de la Viţa-deVie împreună cu Filarmonica Târgu Mureş. Pe lângă asta, aproape non-stop vor fi speakeri din cei mai diverşi la platforma Feed Your Mind, inclusiv cei de la Pussy Riot, una dintre trupele care va cânta în festival şi se va întâlni cu publicul. De asemenea, continuăm întâlnirile organizatorilor cu publicul, va fi acea întâlnire 'Cafea cu organizatorii', care este unică în ţară, în care organizatorii răspund la orice întrebare. Pe lângă toate acestea vor fi foarte multe activităţi faţă de anii trecuţi. AWAKE este un festival de tip boutique, care se ridică la pretenţiile şi la renumele unui festival foarte mare, a ajuns în ultimul an unul dintre primele 20 de festivaluri-boutique din Europa, a fost apreciat de către foarte mulţi din afara ţării. Este unic datorită acestui caracter artistic şi acestui accent care se pune pe artă, cultură şi pe dezvoltarea personală a oamenilor care vin să se distreze", a declarat Cristian Bojan, unul dintre comunicatorii manifestării.Potrivit lui Bojan, #AWAKE3 va avea pe scenă nume grele ale scenei mondiale, precum Netsky, Pussy Riot, Dirtyphonics Live, Lady Leshurr, De Staat, Triggerfinger, AJ Tracey şi alţii.În plus, la AWAKE participanţii vor putea avea locuri de lectură sub copacii seculari la Forest Library, vor putea vedea filme de Cannes prezentate la TIFF, precum şi spectacole de teatru independente la Cinema şi Theatre Under the Bridge, la care se adaugă programe de relaxare cu yoga şi pilates la Serenity Meadow.La ediţia a treia va fi continuată seria de spectacole "AWAKE F1rst" care prezintă spectacole unice şi a debutat anul trecut cu show-ul "În Corzi" realizat de Viţa-de-Vie şi Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureş.În cadrul seriei "AWAKE F1rst", sâmbătă va fi prezentat show-ul exclusiv AWAKE The Prodigy, "Tribute to keith", pe scena pe care se vor afla Netsky şi De Staat, iar duminică programul muzical al festivalului va cuprinde "Bohemian Symphony", cu Bohemia Symphonic Orchestra.Pentru această ediţie, AWAKE a lansat o aplicaţie de telefonie mobilă, prin care participanţii îşi pot concepe singuri programul."Încercăm să facilităm accesul tuturor celor care vin la festival la informaţiile legate de evenimentele din festival şi de a-şi crea propriul program. Întâmplându-se atât de multe lucruri la toate scenele, prin această aplicaţie îşi pot creiona propriul program prin care sunt anunţaţi să se deplaseze la locurile de desfăşurare a evenimentelor în funcţie a ceea ce au selectat", a precizat Cristian Bojan. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)