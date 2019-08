SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 16 august

17:30

Ivan Patzaichin i-a premiat, joi după-amiază, pe câştigătorii etapei din Tulcea ai concursului naţional Descoperă Rowmania, competiţie de vâslit în canotci 10+1 care-şi va desemna câştigătorii din acest an la sfârşitul lunii.Echipa calificată în finala naţională a concursului este Biruinţa care a fost condusă de Răzvan Pricop, în vârstă de 40 de ani, fost sportiv de performanţă la clubul CSM Danubiu Tulcea şi Steaua Bucureşti, care a urcat joi din nou într-o barcă după o pauză de 20 de ani."Am fost campion naţional, internaţional, dar de 20 de ani nu am mai urcat într-o canoe. Astăzi, am revenit pentru prima oară pe apă, iar cel mai greu a fost lupta cu vântul. A fost puternic, dar şi noi am fost ambiţioşi", a declarat pentru AGERPRES conducătorul echipei Biruinţa, Răzvan Pricop, echipă care va reprezenta Tulcea în finala concursului Descoperă Rowmania.Această echipă a fost urmată de Vulturii, pe locul al II-lea, şi de Şarpili, pe locul al III-lea, cele trei echipe urmând să participe la parada bărcilor cu vâsle pe Dunăre care va deschide la finele lunii ediţia a VIII-a a Festivalului Rowmania.Festivalul include atât concursuri sportive, cât şi expoziţii, concerte şi dezbateri pe tema turismului lent, la eveniment urmând să participe pentru prima dată şi un echipaj din judeţul Neamţ, potrivit iniţiatorului evenimentului, Ivan Patzaichin."Mâine (vineri, n.red.), vom ajunge la Ceahlău, unde vom avea prima ediţie a concursului Descoperă Rowmania pe Bicaz. Am emoţii legate de cum va evolua evenimentul. La fiecare concurs am emoţii, dar de fiecare dată suntem primiţi cu braţele deschise, aşa că noi mergem de fiecare dată cu sufletul deschis", a afirmat Patzaichin.Concursul de vâslit în canotcă va avea loc sâmbătă, iar vineri publicul celei de-a II-a ediţii a Water Music Festival se va putea plimba pe lac în canotcă.La competiţia din Tulcea Descoperă Rowmania au participat 13 echipaje, anul acesta fiind pentru prima dată când instituţiile publice, cu excepţia Institutului Naţional Delta Dunării, nu au avut niciun echipaj.Concursul iniţiat de Ivan Patzaichin a fost una dintre acţiunile incluse în programul manifestărilor organizate de Primărie cu prilejul Zilei Municipiului Tulcea. Printre evenimentele organizate cu acest prilej se numără Târgul de meşteşugari din Piaţa Tricolorului, deschis publicului până duminică, şi recitalurile care vor avea loc joi şi vineri seara, pe malul lacului Ciuperca.Printre cei care vor concerta se numără Taxi, The Motans, Irina Rimes, Nicole Cherry şi Liviu Teodorescu.Bugetul alocat de autorităţi pentru Zilele municipiului Tulcea este de 300.000 de lei. AGERPRES/(A, AS-autor: Luisiana Bîgea, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)