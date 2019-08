Un băiat de 17 ani, din Iași, a încercat să omoare doi oameni ca să devină celebru! ”Am vrut să mă dau mare în fața prietenilor mei”

18:50

Grindina care s-a abătut, joi, asupra mai multor localități din județul Argeș a acoperit terenurile cu un strat alb. Cei care au trecut prin zonă au fotografiat și filmat piesajul neobișnuit pentru luna august și au postat imaginile pe Facebook. În imaginile postate pe Facebook de cei care au trecut prin zona Dedulești, din județul […]