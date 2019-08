SCM Râmnicu Vâlcea vs FTC Budapesta // Amical de gală pentru campioana României + două absențe importante

00:20

CS Universitatea Craiova a terminat la egalitate, 1-1 cu AEK Atena, și a ratat calificarea în play-off-ul Europa League. În tur, la Craiova, scorul a fost 2-0 pentru greci. După meci, Corneliu Papură a spus că echipa sa merita calificarea și că AEK a avut emoții pe finalul partide, la scorul de 1-1. „Meritam să marcăm 4 goluri. De când am început acest sezon nu am dominat nicio echipă cum am dominat-o pe AEK. Am ratat multe ocazii care nu trebuiau ratate. ...