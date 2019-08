Inna a sărbătorit 11 ani de carieră! Pozele sunt hot, hot, hot!

08:10

Remus Rădoi, controversatul personaj din Caracal la care oamenii legii au apelat în momentul dispariției Alexandrei Măceșanu, afirmă că după părerea lui fetele nu mai sunt în viață. "Studiind profilul criminalului pare-se că la momente de criză ar fi capabil să scape de victimă, în condițiile în care victima arată clar o lipsă de cooperare