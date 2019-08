Transgaz: Conducta de gaze BRUA va fi finalizată abia în decembrie 2020, cu un an întârziere

11:40

Margaret Mitchell, autoarea celebrului roman "Pe aripile vântului" (1936), s-a născut la 8 noiembrie 1900, în Atlanta, Georgia.A urmat cursurile "Smith College" din Northampton, Massachusettes, pe care nu le-a terminat.S-a căsătorit, în 1922, cu Berrien Kinnard Upshaw, un jucător de fotbal, dar căsătoria a fost anulată doi ani mai târziu. Între anii 1922-1926, a publicat în paginile "Journal Sunday Magazine", unde i-au apărut aproximativ 130 de articole foarte apreciate, potrivit www.biography.com. În 1926 s-a căsătorit cu John Marsh, agent publicitar. A abandonat munca de jurnalistă din cauza unei probleme de sănătate.În perioada care a urmat s-a dedicat scrisului şi a început să lucreze la un roman, o biografie ficţională a unei femei din perioada Războiului Civil, Pansy O'Hara. Volumul, ce avea circa 400 de pagini dactilografiate, la care lucrase aproape trei ani, a constituit baza romanului pentru care Margaret Mitchell a devenit cunoscută în întreaga lume, "Pe aripile vântului / Gone with the Wind".Au urmat alţi aproape şase ani de muncă. Eroina model a romanului pregătitor, Pansy O'Hara, a devenit celebra Scarlett O'Hara. Singura carte a scriitoarei Margaret Mitchell este acest roman care tratează Războiul Civil din SUA (1861-1865). Romanul a apărut în iunie 1936, cu titlul cunoscut astăzi: "Gone with the Wind", titlu împrumutat dintr-un vers al poetului englez Ernest Downson. În ziua apariţiei, acesta a înregistrat un imens succes de librărie, vânzându-se în 50.000 de exemplare. Până la sfârşitul anului, tirajul a atins numai în Statele Unite ale Americii cifra de un milion de exemplare.A urmat o perioadă cu numeroase premii şi o largă recunoaştere naţională şi internaţională. Margaret Mitchell a câştigat "National Book Award" pentru Cel mai distins roman din 1936, Premiul Pulitzer pentru ficţiune în 1937. În anul următor, a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru literatură. Faima romanului a continuat să crească în următoarele decenii, ajungând să fie vândut în peste 30 de milioane de exemplare în lumea întreagă.Succesul cărţii l-a determinat pe David Szelnick, producător de la Hollywood, să semneze un contract cu autoarea romanului, Margaret Mitchell, pentru ecranizarea acestuia. Premiera, la ''Grand Theater Loew'', Atlanta, a filmului ''Pe aripile vântului'' în regia lui Victor Fleming, avându-i ca protagonişti pe Vivien Leigh în rolul lui Scarlett O'Hara şi pe Clark Gable în rolul lui Rhett Butler, a avut loc pe 15 decembrie 1939, acesta devenind unul dintre filmele de mare succes. I-au fost acordate numeroase premii, printre care opt Premii Oscar.Margaret Mitchell a murit la 16 august 1949. În 1994 regizorul american Larry Peerce a realizat filmul biografic pentru televiziune "A Burning Passion: The Margaret Mitchell Story", inspirat din viaţa scriitoarei, rolul principal fiind interpretat de actriţa americană Shannen Doherty. Tot în 1994, Margaret Mitchell a fost inclusă în "Georgia Women of Achievement", iar în 2000, în "Georgia Writers Hall of Fame", potrivit www.biography.com. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan; editor: Ruxandra Bratu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Margaret Mitchell House / Facebook