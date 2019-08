O actriţă din „Game of Thrones“ spune că serviciile sociale din Israel i-au răpit bebeluşul

Josephine Gillan, o actriță israeliană care a interpretat rolul prostituatei Marei în serialul „Game of Thrones“, spune că serviciile sociale din Israel i-au răpit fetița de opt luni. Actrița a publicat pe rețelele de socializare un clip în care se vede cum micuța Gloria, fetița ei de opt luni este luată de o femeie sub […] Post-ul O actriţă din „Game of Thrones“ spune că serviciile sociale din Israel i-au răpit bebeluşul apare prima dată în Libertatea.

