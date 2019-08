Noul preşedinte al Comisiei Europene se angajează să-şi concentreze eforturile pentru viitorul Europei

15:10

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la o întâlnire cu români plecaţi în străinătate, că României îi trebuie o poziţie "tranşantă" în privinţa intrării în spaţiul Schengen, precizând că sunt pierderi economice foarte mari în fiecare zi."Legat de Schengen, cred că o singură poziţie ne poate ajuta. De multe ori, ne trebuie o poziţie foarte tranşantă. O să vă dau un exemplu de poziţie tranşantă, mai ales că suntem în această zonă iubitoare de pălincă. Trebuie să ne luptăm ca în gospodării oamenii să poată obţine o anumită cantitate mai mare de pălincă fără să fie accizată, faţă de ce este astăzi în legislaţie. S-a ridicat această problemă în întâlnirea de miniştri de Finanţe la nivel european când eu eram preşedintele acestor miniştri pe şase luni. (...) Am ajuns, în ultima fază, ca 100 de litri să se producă în gospodării, pe lângă ce e astăzi în Codul fiscal, şi ne-au blocat patru ţări - Cehia, Bulgaria şi încă două, că în Cehia au băut, s-au intoxicat doi. Ce treabă am eu cu ce se întâmplă la tine în Cehia? La mine în România este mai mult decât o tradiţie pălinca, este un fel de a trăi, am încercat să le explic", a spus Teodorovici.El a subliniat că trebuie fermitate la negocierea intrării României în Schengen cu celelalte ţări."Le-am dus pălincă tuturor miniştrilor de Finanţe să vadă ce şi cum. Zic: la noi în fiecare zi asta facem, aşa e la noi, nu exportăm, nu afectăm pe nimeni. Pentru alte interese, ne-au blocat. Zic: bine, ok. Aveam la pachet două directive de modificat. Am spus: bun, dacă pe asta nu faceţi cum am spus eu, atunci nici cealaltă, care era gata, nu trece. A sărit francezul, spaniolul, Eugen stai puţin, că Preşedinţia... Asta nu înseamnă că nu pot să sprijin interesele ţării mele? N-am cerut nimic în plus şi nu s-a trecut acea directivă care era gata, pentru că nu am trecut-o pe asta şi eu cât sunt ministru de Finanţe, până nu-mi scoateţi directiva pe acciză la pălincă şi pentru mine, eu vă dau voturi negative la absolut toate actele normative. Toţi miniştri de Finanţe ştiu. Partea asta cu Schengen-ul la fel trebuie pusă. Nu avem asta, ne pare rău, unde ţine de votul României nu obţineţi nimic, pentru că totul este economic. Noi pierdem zilnic economic, sunt sume mari, totul e economic. Deci fermitate trebuie de multe ori, chiar dacă pare altfel decât regulile bisericeşti, dar trebuie să fim şi aşa, pentru că toţi fac în acelaşi fel", a explicat ministrul. AGERPRES/(A - autor: Gheorghe Pietrar, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei)