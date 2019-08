Mamei Alexandrei Măceșanu i s-ar fi cerut bani pentru eliberarea fetelor: ”Este o pistă falsă”

10:30

Iubitul Oanei Radu se află în spital, după ce a fost stropit cu benzină și incendiat de un individ care a ajuns pe mâna polițiștilor. Acesta a dat foc casei scării în blocul unde locuia, nu mai puțin de 40 de persoane fiind evacuate. Acum două zile, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a prezentat […] The post Oana Radu, salvată de la moarte: ”Dacă nu era iubitul meu să sară peste mine…” appeared first on Cancan.ro.