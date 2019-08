Tânărul care a susținut că le ține prizoniere atât pe Alexandra cât și pe Luiza a fost lăsat în libertate

11:40

Îl mai țineți minte pe Cristian Leana? El este câștigătorul ediției de acum patru ani al show-ului ”Românii au talent”. Cristian Leana a impresionat juriul cu un cub Rubik. Concurentul a rezolvat atunci trei cuburi cu o singură mână, fiind și legat la ochi. A venit să își arate talentul la doar 17 ani. Iar […] The post În 2015, Cristian Leana câștiga Românii au Talent. Ce a ajuns să facă acum pentru bani, după ce a “spart” premiul de 120.00E de la Pro TV. Legătură cu Gigi Becali și Florin Salam appeared first on Cancan.ro.