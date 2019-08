Costurile dezastrelor naturale pe primul semestru al anului, în scădere apreciabilă față de anii precedenți

15:20

Tânăra care a fost șicanată în trafic pe un drum din Vrancea a declarat că operatoarea de la 112 a fost foarte agresivă cu ea și, după ce i-a spus că nu are echipaje disponibile, i-a recomandat să nu se deplaseze la „ore târzii". De cealaltă parte, reprezentanții STS susțin că operatorul 112 nu a […]