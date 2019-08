LOOK SPORT // Veste bună pentru iubitorii sportului! S-au lansat posturile Look Sport 2 și Look Sport 3

În acest sfârșit de săptămână, Look Sport 2 și Look Sport 3 vor transmite competiții importante precum Ligue 1, LaLiga, Bundesliga, dar și turneul de tenis de la Cincinnati.„Cele două posturi de televiziune întregesc familia Look și se adaugă posturilor Look Plus și Look Sport, care vor transmite și ele în continuare competiții sportive de anvergură”, anunță reprezentanții Clever Media, grupul care operează televiziunile de sport, potrivit paginademedia.ro. ...

