Formidabil! Carmen Harra s-a dezbrăcat la 64 de ani. Cum arată într-un costum de baie sexy celebra clarvăzătoare

14:30

STS precizează că tânăra din Vrancea care a sunat la 112 a discutat cu dispecerul poliției și nu cu operatorul serviciului de urgență, mai ales pentru că acesta nu deține informații privind echipajele disponibile pentru intervenție, ci redirecționează datele către dispeceratele specializate. „La Centrului Unic pentru Apeluri de Urgenţă Vrancea s-au înregistrat două apeluri în […] The post STS, în cazul Vrancea: Operatorul nu a discutat cu apelantul privind timpul de intevenție,resurse appeared first on Cancan.ro.