Informații șocante despre crima din Capitală. Polițiștii erau la ușă când fosta profesoară striga disperată că va fi omorâtă de propriul fiu

17:20

Dana Nălbaru este una dintre vedetele de la noi care sunt pe deplin fericite, împlinite! Astăzi, ea a împărtășit unul dintre momentele frumoase petrecute în intimitate alături de cele trei comori ale sale: Sofia, Kadri și Roxana, fiica adoptată. Ipostaza în care apar cu toții în poza de album i-a cucerit pe mulți. Citește și: Dana […] The post Dana Nălbaru, poză de album alături de cei trei copii. Cât a crescut și ce frumoasă este fiica adoptată appeared first on Cancan.ro.