Statele Unite cer confiscarea petrolierului reţinut în Gibraltar, la o zi după ce un tribunal a decis eliberarea lui

09:10

„#112vreausatraiesc. Pt toti cretinii care au TEAMA ca as putea candida la prezidentiale: NU VOI CANDIDA. NU voi fi inca un prizonier al unui sistem infect care sa-mi dirijeze viata si actiunile. Ba mai mult am vazut un articol astazi ca am raspuns cu "jumatate de gura" in emisiunea Catalinei Porumbel ca nu voi candida. Niste manipulatori penibili. • Catalina mai avea 1 minut din emisiune si m-a rugat sa raspund foarte scurt la intrebari. M-a intrebat daca voi candida. Am raspuns simplu NU, am o...