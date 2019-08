Ăsta e motivul sau consecința divorțului?! Alex Papadopol, prins sărutându-se cu o brunetă

09:30

Cu toții ne-am obișnuit, atunci când mergem pe plajă, indiferent de stațiune, să descoperim vânzătorii de porumb fiert. Aceștia încearcă, din răsputeri, să își vândă marfa, inventând reclame hazlii sau apelând la alte mijloace de persuasiune… Ei bine, spre surpriza tuturor, prețul unui porumb fiert este de 5 lei, pe plajă – la Mamaia, spre […] The post Surpriză! Câți lei costă un porumb fiert, pe plajă la Mamaia. “Pentru fete părăsite, 15 boabe gratuite” appeared first on Cancan.ro.