Fotbal: Luis Suarez ar putea fi indisponibil o lună

12:30

Fotbalistul Adrian Popa a revenit la echipa FCSB după doi ani şi afirmă că situaţia formaţiei pregătite de Vergil Andronache în Liga I se va îmbunătăţi, fiind vorba doar de o conjunctură."Am vorbit cu domnul Becali la telefon săptămâna trecută, am stat să mă gândesc la ce e mai bine pentru mine şi am decis că ar fi mai bine să revin, să încep să joc din nou, să am continuitate. Am făcut pregătirea, am jucat chiar un meci de pregătire de 90 de minute săptămâna trecută. Nu am jucat niciun meci oficial dar mă simt pregătit. Eu ce pot oferi, asta e întrebarea. Iar eu cred că mă simt foarte bine şi pot oferi ca în trecut, să-mi pun calităţile în slujba echipei şi să avem rezultate. Îmi plac provocările, locul în clasament e o conjunctură, toată lumea ştie că sunt foarte mulţi accidentaţi şi mai mulţi factori au dus la situaţia asta. Dar am încredere şi simt că în scurt timp se va remedia", a declarat Adrian Popa, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.Atacantul speră ca odată cu revenirea în ţară să ajungă din nou la lotul echipei naţionale a României."Nu ţine de mine dacă voi reveni şi la naţională, eu o să fac tot ce ţine de mine, să joc cât mai bine şi de acolo ce va fi, va fi. Mai departe nu pot să controlez. Eu întotdeauna am avut gândul să revin. Şi când am venit prima oară era concurenţă. Nimeni nu îţi garantează că joci toate meciurile, ştiam că e concurenţă. Dacă voi demonstra că am valoare pe teren nu vă ma scoate nimeni din echipă", a mai spus Popa.În vârstă de 31 de ani, Adrian Popa a plecat de la FCSB în 2017, când a fost transferat la Reading. A mai evoluat apoi la Al Taawon, în Arabia Saudită, şi la Ludogoreţ Razgrad, în Bulgaria. AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Ady Ivaşcu)