Sânziana Buruiană, în lacrimi. Tatăl ei este hrănit artificial, iar veștile despre starea lui nu sunt prea bune

12:20

Laurențiu Reghecampf a fost căsătorit în trecut cu Mariana Pfeiffer, iar în timpul mariajului lor s-au născut o fată și un băiat. Din nefericire, Ana Lisa Cristina Reghecampf a murit la doar o lună după ce părinții ei i-au aniversat primul anișor. Ana Lisa Cristina Reghecampf s-a stins din viață din cauza unei malformații congenitale […] The post Tragedia din familia lui Laurențiu Reghecampf. Fiica soțului celebrei Anamaria Prodan a murit răpusă de o boală cruntă appeared first on Cancan.ro.