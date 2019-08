Adriana și Adrian Titieni au divorțat!?! Semnele care arată că cei doi s-au separat, înainte ca actrița să fie pozată sărutându-se cu Alexandru Papadopol

12:30

Drama familiei Melencu se prelungește. Părinții și bunicul Luizei nu pot concepe că aceasta a fost ucisă de Gheorghe Dincă și speră, în fiecare zi, în dovezi care arate că adolescenta este în viață. Gheorghe Dincă a recunoscut, la un moment dat, că a ucis-o și pe ea, numai că anchetatorii nu au descoperit, încă, […]