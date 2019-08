George R.R. Martin: Finalul serialului „Game of Thrones” nu va influenţa viitoarele romane

Scriitorul George R.R. Martin, a cărui serie de romane „A Song of Ice and Fire” a stat la baza serialului „Game of Thrones”, a declarat într-un interviu acordat The Observer că finalul producţiei HBO nu va influenţa viitoarele sale două romane.

