Șoc la Caracal! S-a descoperit a treia victimă ucisă de Gheorghe Dincă

Ioana Ginghină a vorbit deschis despre imaginile în care fostul ei soț, la nici o lună de la divorț se sărută în plină stradă cu o altă femeie. Deși lucrurile au fost clare între cei doi, Ioana Ginghină nu a bănuit nimic, ba mai mult a fost surprinsă în momentul în care a văzut imaginile.