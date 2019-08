A fost descoperit un beci secret în casa lui Gheorghe Dincă. Criminalul din Caracal nu lăsa pe nimeni acolo

17:40

Este doliu în marea familie a emisiunii "Puterea Dragostei" de la Kanal D. Andreea Mantea, dar și foștii și actualii concurenți ai show-ului matrimonial au aflat deja vestea tristă și i-au transmis celui care și-a pierdut o persoană dragă din viață sincere condoleanțe. Citește și: Șoc la Kanal D! Bruneta de la Puterea Dragostei este însărcinată!