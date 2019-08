Alex Papadopol a înșelat-o pe Ioana Ginghină cu Adriana Titieni cât erau căsătoriți. Reacția șocantă a actriței

20:20

O nouă descoperire tulburătoare a fost făcută în casa lui Gheorghe Dincă din Caracal. Anchetatorii au găsit un zid proaspăt tencuit care ar putea ascunde noi probe și indicii. Criminaliștii au descoperit un zid proaspăt tencuit în locuința lui Gheorghe Dincă. Anchetatorii sunt de părere că zidul ar putea ascunde probe importante, precum urme proaspete