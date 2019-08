Republica Moldova: Un om de afaceri apropiat fostului lider democrat Vlad Plahotniuc, găsit împuşcat în cap la Chişinău

10:40

Lungmetrajul 'Vitalina Varela', al regizorului portughez Pedro Costa, o dramă axată asupra unei femei din Capul Verde venită la Lisabona pentru a-şi îngropa soţul, este marele câştigător al Festivalului de film de la Locarno (Elveţia) care s-a încheiat sâmbătă seară, relatează AFP. Foto: (c) Urs Flueeler / EPAFilmul, care prezintă povestea Vitalinei, o văduvă care vine în capitala portugheză după moartea soţului ei plecat să caute un loc de muncă în Europa în urmă cu 25 de ani, a cucerit premiul Leopardul de Aur (Pardo d'oro).Lungmetrajul biografic o are în rolul principal pe Vitalina Varela, coscenaristă, premiată anul acesta la Locarno cu Leopardul de Aur pentru cea mai bună interpretare feminină. Foto: (c) Urs Flueeler / EPAFestivalul de film de la Locarno, ajuns la cea de-a 72-a ediţie, se organizează în fiecare an în acest oraş elveţian aflat pe malul lacului Maggiore (Majeur).Premiul special al juriului a fost câştigat de filmul 'Pa-Go (Height of the Wave)' al regizorului sud-coreean Park Jung-bum, iar cineastul francez Damien Manivel a câştigat Leopardul de Aur pentru cel mai bun regizor, cu filmul său 'Les enfants d'Isadora'.În timp ce actorul Regis Myrupu a fost recompensat cu Leopardul de Aur pentru cea mai bună interpretare masculină, pentru rolul său din filmul 'A Febre', al brazilianului Maya Da-Rin.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Ady Ivaşcu)