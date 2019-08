Andra Măruță, concert erotic la Drobeta-Turnu Severin. Cei din primul rând au văzut TOT

21:10

Tânărul care a înjunghiat vineri seară o persoană într-o parcare din cartierul Nicolina, din Iași şi apoi a transmis un live pe Facebook în care și-a descris fapta a fost prins de autorități. Se pare că bărbatul avea un conflict mai vechi cu victima şi, în ultimele zile, a postat mai multe imagini live pe