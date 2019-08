Micul prinț al bazinului » La numai 13 ani, Oleksii Sereda a devenit cel mai tânăr campion european din istorie, el cucerind titlul la platformă 10 m

09:30

Andrei Cristea, 35 de ani, le-a pus gând rău și celor de la FCSB, Poli Iași fiind surpriza plăcută a actualului start de sezon.- Andrei, se mai simt ecourile victoriei cu Dinamo? Ați fost 24 de ore pe locul 1, ați început etapa a 6-a de pe locul 3, urmează jocul cu FCSB.- Am savurat victoria, momentul incredibil, mai ales că am învins un nume de tradiție din fotbalul românesc. Am jucat la Dinamo, știu ce înseamnă, bucuria e cu atât mai mare pentru noi. ...