Rusia: Reactorul unei centrale nucleare ruse s-a oprit în urma unei erori a sistemului de securitate

12:50

Principalele evenimente care vor avea loc în săptămâna 19 - 25 august:*** Preşedintele Klaus Iohannis efectuează, luni şi marţi, o vizită la Washington, la invitaţia omologului american, Donald Trump.Întrevederea celor doi preşedinţi este programată pentru marţi, după cum au anunţat, pe 6 august, atât Casa Albă, cât şi Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti."Cu prilejul întrevederii, preşedintele Klaus Iohannis şi preşedintele Donald J. Trump vor discuta despre întărirea şi dezvoltarea în continuare a Parteneriatului strategic puternic şi dinamic dintre România şi Statele Unite ale Americii, în toate dimensiunile sale, inclusiv în plan securitar şi economic. Preşedintele României va evidenţia, şi cu această ocazie, faptul că ţara noastră va continua să fie un partener strategic solid şi un aliat responsabil şi de încredere al Statelor Unite ale Americii, una dintre priorităţile politicii externe a României fiind consolidarea relaţiei transatlantice şi a securităţii spaţiului euroatlantic", preciza Administraţia Prezidenţială.Preşedinţia americană a informat că cei doi lideri vor discuta despre cea mai bună abordare a provocărilor de securitate comune cu care se confruntă SUA şi România şi despre căile de a promova parteneriate energetice şi comerciale bilaterale şi echitabile."Este o întâlnire pe care am dorit-o şi eu şi preşedintele Trump de ceva timp. Sunt chestiuni extrem de importante care trebuie discutate şi reiterate: Parteneriatul strategic, aspecte de securitate, NATO şi alocarea a 2% din PIB, relaţia economică aflată în creştere, relaţia pe energie. Vor fi şi discuţii în legătură cu înzestrarea Armatei, faptul că suntem împreună în Afganistan şi chestiuni care trenează, precum Visa Waiver. Aici trebuie să se mişte un pic lucrurile", a spus şeful statului, marţi, într-o întâlnire informală cu jurnaliştii. Preşedintele Iohannis a menţionat că la întâlnirea cu omologul american va reitera invitaţia adresată acestuia de a vizita România.Vizita are loc în contextul în care România marchează 30 de ani de la căderea comunismului şi 15 ani de apartenenţă la NATO, după cum nota Casa Albă.Este pentru a doua oară, în actualele lor mandate, când preşedintele Trump şi preşedintele Iohannis au o întrevedere la Casa Albă, după întâlnirea din iunie 2017.*** Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituleţu-Buică, va avea luni, la ora 10,00, o întâlnire cu reprezentanţii a 29 de organizaţii nonguvernamentale şi grupuri civice care au redactat o scrisoare deschisă prin care solicită intensificarea măsurilor de promovare a votului în străinătate.Întâlnirea trebuia să aibă loc în data de 9 august, însă ea a fost reprogramată la solicitarea liderului unui grup civic.Pe 5 august un număr de 29 de organizaţii nonguvernamentale şi grupuri civice au adresat o scrisoare deschisă preşedintelui AEP şi ministrului Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, prin care atrăgeau atenţia că, dacă se menţine ritmul actual de înscriere, până la împlinirea termenului limită se vor pre-înregistra doar 40.000 de cetăţeni pentru votul în diaspora. Semnatarii susţineau că procedura electorală propusă de AEP este "insuficient cunoscută", subliniind că informaţiile de interes public şi comunicarea dinspre instituţiile statului pot fi îmbunătăţite.În aceeaşi zi, AEP anunţa că, alături de Ministerul Afacerilor Externe, va da detalii suplimentare cetăţenilor din diaspora privind scrutinul pentru prezidenţiale începând cu data de 28 august, când debutează perioada electorală.*** Ministerul Apărării Naţionale organizează luni, în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, o ceremonie militară prilejuită de plecarea în misiune în Mali a Detaşamentului "Carpathian Pumas".Potrivit MApN, militarii români vor participa la Misiunea Multidimensională Integrată Organizaţiei Naţiunilor Unite de Stabilizare în Republica Mali (MINUSMA).Cei aproximativ 120 de membri ai detaşamentul românesc, care vor fi însoţiţi de patru elicoptere IAR-330 Puma L-RM, îşi vor începe misiunea la mijlocul lunii octombrie.România va sprijini ONU în asistarea Guvernului Republicii Mali pentru continuarea punerii în aplicare a Acordului de pace, protecţia civililor şi împiedicarea reîntoarcerii elementelor armate ostile ale Acordului de pace în zonele populate. Detaşamentul românesc va efectua misiuni de evacuare medicală, transport de trupe şi materiale, misiuni de transport pasageri, patrulare aeriană şi misiuni de observare.*** Miercuri încep probele scrise la cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an.Conform calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe 21 august este programată proba scrisă la Limba şi literatura română - Ea), pe 22 august - Limba şi literatura maternă - Eb) - proba scrisă şi pe 23 august - proba obligatorie a profilului - Ec) - proba scrisă.Pe 26 august se va desfăşura proba la alegere a profilului şi specializării - Ed) - proba scrisă, pe 27 şi 28 august - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A, pe 29 august - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B, pe 30 august şi 2 septembrie - evaluarea competenţelor digitale - proba D.În zilele de 2 şi 3 septembrie se va face evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C, iar pe 3 septembrie vor fi afişate rezultatele la probele scrise (până la ora 12,00). Contestaţiile se pot depune în aceeaşi zi între orele 12,00 şi 16,00.Rezultatele finale vor fi afişate pe 7 septembrie.În sesiunea iunie - iulie, promovabilitatea la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, a fost de 75,5%.*** În săptămâna care urmează, România va participa, ca invitat de onoare, la Târgul de carte de la Beijing, cu o delegaţie de aproximativ 40 de scriitori şi editori."Vom participa la Beijing cu o delegaţie consistentă, de circa 40 de scriitori şi editori, şi suntem siguri că în cele cinci zile ale târgului noi conexiuni culturale vor fi realizate", afirma, în iulie, preşedintele interimar al Institutului Cultural Român, Mirel Taloş.Târgul de carte de la Beijing se va desfăşura în perioada 21 - 25 august.*** Cea de a 19-a ediţie a Festivalului Cerbul de Aur începe joi, la Braşov.12 artişti din zece ţări vor concura pentru Marele Trofeu din acest an: Tamara din Georgia, Ralfs Eilands - Letonia, Veronica Liberati - Italia, Florin Răduţă - România, Anna Odobescu - Republica Moldova, Alfie Arcuri - Australia, Renate - România, Cynthia Verazie - Cipru, Eliza G - Italia, Syuzanna Melqonyan - Armenia, Monika Marija - Lituania şi Sara de Blue - Austria.Juriul care a ales cei 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare i-a avut în componenţă pe Crina Mardare, Cătălin Căţoiu, realizatorii de emisiuni radio Felix Crainicu (Radio România), Oliver Simionescu - DJ Olix (Kiss FM), Andreea Remeţan (Virgin Radio), Liana Stanciu - jurnalist TVR şi Gabriel Scîrlet - regizor muzical TVR.Tinerii artişti vor urca pe scena din Braşov pe 22 şi 23 august, urmând ca pe 24 august, în seara de gală, să fie anunţat câştigătorul Marelui Trofeu al Festivalului Cerbul de Aur.Continuând o tradiţie de peste jumătate de secol, concurenţii vor interpreta, alături de o piesă din repertoriul propriu, şi o melodie românească. La ediţia din acest an cei 12 finalişti ai concursului vor alege dintr-o selecţie de 25 de piese care au făcut istorie în muzica românească în ultima jumătate de veac, de la Angela Similea şi Mirabela Dauer la Delia sau Smiley. Concurenţii vor fi acompaniaţi de Big Band-ul Radio România şi Orchestra Operei din Braşov, sub bagheta dirijorilor Ionel Tudor şi Andrei Tudor.Pe scena din Piaţa Sfatului vor concerta Ştefan Bănică jr. (pe 22 august) şi Irina Rimes (pe 23 august).Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.*** Lectori din România, Grecia, SUA, Suedia, Polonia şi Norvegia vor fi prezenţi la ediţia aniversară a Festivalului Internaţional de Arte Vizuale - VSLO, care se va desfăşura începând de vineri şi până pe data de 1 septembrie, la Vama Veche.Cea de a 10-a ediţie va avea un program variat, cu numeroase workshopuri şi seminarii gratuite de fotografie, film, pictură şi sculptură, care se vor desfăşura în locaţiile partenere - La Frontiera, Papa la Şoni şi Acolo - Vama Veche.Şi la ediţia aniversară, la VSLO va avea loc deja obişnuitul Târg de echipamente, în care participanţii vor putea testa gratuit cele mai noi produse oferite de partenerii festivalului: Canon, Sony, Citizen, 4K, Kino Flo, Dedolight.Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media al evenimentului.*** Social-democraţii ar urma să se reunească, la sfârşitul săptămânii, în congres pentru a valida candidatul partidului la alegerile prezidenţiale din noiembrie.Congresul PSD a fost programat iniţial pentru data de 3 august, dar el a fost amânat în contextul tragediei de la Caracal.Surse social-democrate declarau, pe 29 iulie, că CExN al PSD a decis amânarea congresului partidului pentru data de 24 august. 