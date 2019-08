Guvernul de la Londra a abrogat Actul de aderare a Marii Britanii la Uniunea Europeană. Boris Johnson: „Vom părăsi UE pe 31 octombrie”

15:30

Cunoscutul autor de romane fantasy a vorbit într-un interviu publicat duminică de Observer despre finalul seriei inspirate de cărţile sale şi a insistat că discuţiile create de finalul gândit de realizatorii serialului ”Game of Thrones/ Urzeala tronurilor” nu influenţează în niciun fel ultimele două volume ale poveştii: „Nu schimbă nimic... Nu poţi să mulţumeşti pe toată lumea, aşa că trebuie să te mulţumeşti pe tine”, a explicat scriitorul. Martin a început să publice seria ”A Song of Ice and F...