VIDEO » Jose Mourinho, în lacrimi! Portughezul suferă pentru că nu-și găsește echipă

Jose Mourinho (56 de ani) a oferit un moment emoționant. Portughezul s-a emoționat, având ochii în lacrimi atunci când a vorbit despre cât de mult îi lipsește fotbalul. „Fotbalul este o chestie serioasă pentru mine. Acum s-a oprit pentru o perioadă și nu mă mai pot bucura de el. Îmi lipsesc adrenalina, terenul, toată munca mea”, a spus Mourinho vizibil mișcat de trăirile interioare. José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter. ...

