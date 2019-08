Care e relația dintre Cătălin Botezatu și Iulia Albu. Totul a început când erau colegi la Kanal D

09:30

Anchetatorii care cercetează – metru cu metru – casa și curtea criminalului Gheorghe Dincă, au avut parte de o surpriză de proporții. Aceștia au descoperit un beci secret și spun că ”Monstrul din Caracal” nu lăsa pe nimeni să intre acolo. Descoperirea este foarte importantă și poate aduce indicii esențiale în ceea ce privește desfășurarea […] The post A fost descoperit un beci secret în casa lui Gheorghe Dincă. Criminalul din Caracal nu lăsa pe nimeni acolo appeared first on Cancan.ro.