ATENȚIE ȘOFERI! Aglomerație pe Valea Prahovei și pe Autostrada Soarelui

10:30

Stațiunea Mamaia este cea mai aglomerată de pe litoralul românesc, iar turiștii se bucură din plin și apreciază la justa valoare fiecare metru de plajă descoperit. Cearșaf lângă cearșaf și șezlong lipit de alt șezlong, aceasta este imaginea care descrie, cel mai bine, reputația de care se bucură această stațiune. Bineînțeles, litoralul nu înseamnă numai […] The post Scandalos! Câți lei costă un prânz la o terasă din Mamaia. Cât costă o ciorbă și un “fel doi” appeared first on Cancan.ro.