Ciclism: Columbianul Ivan Ramiro Sosa a câştigat Turul provinciei Burgos

Regizorul de animaţie Richard Williams, care a creat celebrul personaj Roger Rabbit, a murit vineri 16 august la 86 de ani, a anunţat familia sa într-un comunicat citat de EFE.Triplul laureat cu premiul Oscar s-a născut la Toronto (Canada), dar s-a mutat în Marea Britanie în anii 50.Richard Williams a murit la Bristol, oraşul său de reşedinţă, potrivit familiei sale.Williams a fost regizor de animaţie al celebrului film "Who Framed Roger Rabbit?", realizat de Robert Zemeckis, şi a creat celebrele personaje Roger şi Jessica Rabbit.Filmul, cu Bob Hoskins în distribuţie, i-a adus două trofee ale Academiei americane şi unul din partea celei britanice.Artistul canadiano-britanic a câştigat trei premii Bafta, decernate de Academia Britanică de Film, pentru participarea sa la filme precum "The Return Of The Pink Panther", "The Pink Panther Strikes Again" şi "Casino Royale".Primul său film, scurtmetrajul "The Little Island", a fost lansat în 1958 şi a fost premiat cu BAFTA.Richard Williams a primit primul său Oscar pentru adaptarea animată a nuvelei "A Christmas Carol", de Charles Dickens.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: www.variety.com