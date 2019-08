A murit Mariana Zaharescu, una dintre cele mai cunoscute voci ale Teleenciclopediei

Anunţul decesului prezentatoarei Mariana Zaharescu a fost făcut de TVR. „Suntem mai săraci. Doamna Mariana Zaharescu, una dintre vocile Teleenciclopediei, a plecat dintre noi. Dumnezeu să o odihnească în pace“, a transmis TVR, pe Facebook. Mariana Zaharescu a lucrat mai întâi la Radio şi ulterior a ajuns la Televiziunea Română. „Am participat la concurs şi l-am câştigat. Cred că am fost aleasă datorită tinereţii mele şi a vocii pe care o am. Nu o luaţi ca pe o lipsă de modestie, însă am fost num...

