Petrolierul iranian reţinut de marina britanică a părăsit Gibraltarul

22:40

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat duminică seara, la Spitalul din Săpoca, că "pacientul care a produs tragedia nu dădea semne că ar fi ceva neobişnuit, acesta a fost vizitat vineri de fratele său, era liniştit, cooperant, iar luni urma să fie externat"."Din ceea ce am văzut în foile de observaţie şi din notele explicative date de medici, a rezultat faptul că pacientul la internare prezenta uşor tremur. Deci, pacientul a venit de la Unitatea de Primiri Urgenţe, el acolo fiind adus cu o ambulanţă. În momentul în care s-a deplasat de la Camera de Gardă, de unde fusese consultat, spre garderobă, a făcut o criză convulsivă, lucru care a determinat-o pe doctoriţa care era de gardă să-l interneze într-un salon cu supraveghere, unde a stat aproximativ 14 - 15 ore. Asta joi noaptea, când a venit. A prezentat un episod convulsiv, episod care s-a produs în momentul în care el a părăsit Camera de Gardă, mergând spre garderobă să se schimbe. A fost internat pe acea secţie cu supraveghere. 14-15 ore nu au fost probleme. Pacientul era liniştit, cooperant, cel puţin aşa reiese din ceea ce scriu medicii", a spus ministrul Sănătăţii.Potrivit acesteia, ulterior a venit un alt pacient care avea nevoie de internare şi două paciente au avut o altercaţie şi s-a constatat că trebuie să fie separate. "Încă nici eu nu am descifrat exact cine cu cine şi ce s-a întâmplat. S-a decis transferul lui pe o zonă nesupravegheată, fapt neconsemnat în foaia de observaţie şi acest lucru", a menţionat Sorina Pintea.Ministrul Sănătăţii a mai spus că "vineri a fost vizitat de fratele lui, care spune că s-a comportat normal, care spune că au discutat chiar despre externare pentru ziua de luni. Totul a fost bine. Seara i s-a administrat tratamentul, dar, repet, eu am văzut doar vitaminele administrate. Altceva nu am văzut, nu e consemnat în foaia de observaţie, iar la 1.45, în salon cu el, în pat cu el este adus un alt pacient, după care s-a produs nenorocirea". AGERPRES/(AS-autor: Dorin Ivan, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu) Citiți și: Pintea, despre tragedia de la Spitalul Săpoca: S-a produs un lung şir de erori umane Sorina Pintea: Am cerut o verificare amănunţită şi rapidă a Corpului de Control la Spitalul de Psihiatrie Săpoca Buzău: Bărbatul care a ucis patru pacienţi la Spitalul Săpoca nu poate fi încă audiat Buzău: Cei nouă pacienţi răniţi la Spitalul din Săpoca, transferaţi la patru spitale din Capitală Procurorii au început urmărirea penală pentru omor calificat în cazul agresorului de la Spitalul din Săpoca Sanitas Săpoca: Personalul medico-auxiliar este insuficient, a trebuit să moară oameni pentru a fi crezuţi Sorina Pintea merge la Spitalul din Săpoca pentru a coordona personal ancheta internă Pintea, întrebată dacă tragedia de la Săpoca s-ar fi putut evita: Eu cred că da