Ce mesaj le-a transmis Viorica Dăncilă părinților Alexandrei Măceșanu

17:00

Noi detalii din timpul atacului din noaptea de sâmbătă spre duminică de la Spitalul de Psihiatrie din Buzău, în urma căruia 4 persoane au murit și 9 au fost rănite, sunt dezvăluite de directorul unității medicale. Potrivit acestuia, agresorul ar fi fugit pe geam. Directorul Spitalului de Psihiatrie Săpoca din Buzău, Viorica Mihalașcu, a declarat […] The post Detalii de ultimă oră despre atacul de la spitalul din Buzău. Agresorul a fugit pe geam! appeared first on Cancan.ro.