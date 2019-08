CDC investighează ţigările electronice ca posibilă cauză a unor îmbolnăviri pulmonare

08:40

Preşedintele României, Klaus Iohannis, efectuează, în perioada 19-20 august 2019, o vizită în Statele Unite ale Americii, în cadrul căreia, la data de 20 august 2019, va avea o întrevedere oficială, la Casa Albă, cu preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, potrivit unui comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale transmis AGERPRES.Cu prilejul întrevederii, preşedintele Klaus Iohannis şi preşedintele Donald Trump vor discuta despre întărirea şi dezvoltarea în continuare a Parteneriatului Strategic puternic şi dinamic dintre România şi Statele Unite ale Americii, în toate dimensiunile sale, inclusiv în plan securitar şi economic.* * *Relaţiile diplomatice dintre România şi Statele Unite ale Americii au fost stabilite, la nivel de agenţie diplomatică, la 14 iunie 1880, potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Externe.Ridicate la nivel de legaţie două luni mai târziu, relaţiile diplomatice dintre cele două state au fost întrerupte timp de peste patru ani, între 12 decembrie 1941-7 februarie 1946 (în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial), şi au fost ridicate la nivel de ambasadă la 1 iunie 1964.Prima vizită în SUA a unui şef de stat român a avut loc în perioada 4-7 decembrie 1973, fiind efectuată de Nicolae Ceauşescu. Cu acest prilej, a fost semnată, la Washington, Declaraţia comună cuprinzând principiile care stau la baza relaţiilor dintre cele două state şi s-au adoptat Declaraţia comună cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnică între cele două ţări şi Comunicatul comun, conform volumului "Politica externă a României: Dicţionar cronologic" (1986). În anul 1975, la 11 iunie, în cursul unei escale la Washington, preşedintele Ceauşescu s-a întâlnit, la Casa Albă, cu preşedintele american, Gerald Ford, prilej cu care au discutat probleme de interes comun.După schimbările care au avut loc în România în decembrie 1989, dialogul politic bilateral la nivel înalt a fost deschis de vizitele în Statele Unite ale Americii ale preşedinţilor României. În perioada 25 septembrie-3 octombrie 1995, a avut loc vizita de lucru a preşedintelui Ion Iliescu, la invitaţia preşedintelui SUA, Bill Clinton, vizită ce a marcat deschiderea unei noi pagini în relaţiile româno-americane. Anterior, preşedintele Ion Iliescu s-a mai aflat în SUA între 28 septembrie şi 4 octombrie 1990, când a participat la Conferinţa mondială la nivel înalt consacrată copilului (UNICEF) şi la cea de a 45-a sesiune a Adunării Generale ONU (în cadrul căreia a rostit o alocuţiune), apoi în perioada 19-24 aprilie 1993, pentru a lua parte la inaugurarea Muzeului Holocaustului (a fost primit de preşedintele SUA, Bill Clinton, şi a avut întrevederi cu alte oficialităţi americane), dar şi în septembrie 1994, vizită ocazionată de participarea la sesiunea Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (prilej cu care şeful statului român s-a întâlnit cu preşedintele Bill Clinton, cu membri ai Congresului american, cu oameni de afaceri şi din lumea finanţelor). Foto: (c) Lucian Tudose / Arhiva istorică AGERPRESA urmat, la 14-21 iulie 1998, vizita oficială la Washington a preşedintelui Emil Constantinescu, la invitaţia omologului său american, Bill Clinton. Foto: (c) Eugen Enachescu / Arhiva istorică AGERPRESPreşedintele Iliescu a mai efectuat, în perioada 26-29 octombrie 2003, o vizită oficială în SUA, la invitaţia omologului său, George W. Bush. Totodată, la 11 iunie 2004, Ion Iliescu a participat, la Washington, la funeraliile naţionale ale fostului preşedinte al Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan.În perioada 8-10 martie 2005, a avut loc prima vizită oficială la Washington, după începerea mandatului prezidenţial, a preşedintelui României, Traian Băsescu, la invitaţia omologului său american, George W. Bush (liderul de la Casa Albă declară România "un aliat special al SUA" şi îl numeşte "prieten" pe şeful statului român, în cadrul unei conferinţe de presă comune). Între 13 şi 16 septembrie 2005, preşedintele Traian Băsescu a efectuat o nouă vizită în SUA, prilejuită de participarea la cea de-a 60-a sesiune a Adunării Generale a ONU. În perioada 26-28 iulie 2006, preşedintele Traian Băsescu a efectuat cea de-a doua sa vizită oficială în Statele Unite ale Americii, în cadrul căreia a fost primit, la Casa Albă, de preşedintele George W. Bush (vizita s-a înscris în cadrul dialogului politic intensificat între România şi SUA). La 13 septembrie 2011, preşedintele României, Traian Băsescu, a efectuat o vizită de lucru la Washington, pentru finalizarea unor acorduri bilaterale între România şi Statele Unite ale Americii. Cu prilejul vizitei, preşedintele român s-a întâlnit cu preşedintele american, Barack Obama, şi a avut o întrevedere cu vicepreşedintele american, Joseph Biden. Totodată, a fost semnat, de către miniştrii de externe ai celor două state, Acordul privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România şi a fost adoptată Declaraţia Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii. Aceasta a fost prima vizită a preşedintelui Traian Băsescu la Washington, în mandatul lui Barack Obama. Preşedintele Traian Băsescu a revenit în Statele Unite ale Americii în perioada 19-22 mai 2012, de data aceasta pentru a participa la lucrările Summitului NATO de la Chicago (desfăşurat în zilele de 20 şi 21 mai). Foto: (c) Sorina Lupsa / AGERPRES FOTOÎn perioada 4-11 decembrie 2014, preşedintele ales al României, Klaus Iohannis, a efectuat o vizită privată în Statele Unite ale Americii.Preşedintele României, Klaus Iohannis, a efectuat, în perioada 24-30 septembrie 2015, o vizită în Statele Unite ale Americii, în cadrul căreia a participat la summitul ONU de la New York, în 2015 marcându-se 70 de ani de la semnarea Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi 60 de ani de la aderarea României la Organizaţie. Totodată, şeful statului s-a întâlnit cu vicepreşedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, şi a participat, alături de soţia sa, Carmen, la recepţia tradiţională oferită de preşedintele american, Barack Obama, liderilor participanţi la summitul ONU. De asemenea, între 30 martie-2 aprilie 2016, preşedintele Klaus Iohannis s-a aflat în Statele Unite ale Americii, unde a participat la Summitul securităţii nucleare, care a avut loc la Washington. Cu prilejul vizitei, preşedintele României a vizitat Memorialul Holocaustului, a luat parte la cina oferită de preşedintele SUA, Barack Obama, la Casa Albă, în onoarea şefilor de delegaţii prezenţi la Summitul securităţii nucleare, şi s-a întâlnit cu comunitatea de români din Washington. Preşedintele României, Klaus Iohannis, a efectuat, în perioada 4-9 iunie 2017, o nouă vizită în Statele Unite ale Americii, în cadrul căreia a avut întâlniri, la Washington, cu omologul american, Donald Trump, cu secretarul de stat american, Rex Tillerson, cu senatori şi membri ai Camerei Reprezentanţilor din SUA şi cu directorul CIA, Mike Pompeo. De asemenea, în cadrul vizitei, preşedintele Iohannis a primit distincţia ''Light Unto the Nations'', din partea Forumului Global American Jewish Committee (AJC) şi a participat, la Washington D.C., la dezbaterea "20 Years After - The Relevance of the Romanian - U.S. Strategic Partnership in the Current International and Security Context", dedicată aniversării a două decenii de la încheierea parteneriatului strategic bilateral.Preşedintele Klaus Iohannis a revenit în Statele Unite ale Americii în perioada 19-21 septembrie 2017 şi 24-28 septembrie 2018, pentru a participa la cea de-a 72-a şi, respectiv, la cea de-a 73-a Sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, la New York, în ambele ocazii participând la recepţia tradiţională oferită de omologul său american, Donald Trump, în onoarea şefilor de delegaţie participanţi la ONU. Foto: (c) Alex Micsik / AGERPRES FOTOPrima vizită a unui şef de stat american la Bucureşti a fost cea a lui Richard Nixon, în 2-3 august 1969, urmată, în 2-3 august 1975, de vizita oficială a lui Gerald R. Ford. Foto: (c) Armand Rosenthal / Arhiva istorică AGERPRESLa 1 iulie 1996, prima doamnă a Statelor Unite, Hillary Rodham Clinton, a sosit la Bucureşti, într-o vizită de 24 de ore, în cadrul unui turneu în ţări din Europa Centrală şi de Est.Bazele unei noi colaborări româno-americane şi ale unui parteneriat strategic au fost puse la 11 iulie 1997, cu prilejul scurtei vizite oficiale a preşedintelui SUA, Bill Clinton, la Bucureşti (a avut convorbiri cu omologul său român, Emil Constantinescu, şi a ţinut un discurs în Piaţa Universităţii). Foto: (c) Artur Mustata / Arhiva foto AGERPRESLa 23 noiembrie 2002, a sosit, într-o vizită oficială în România, preşedintele american, George W. Bush, însoţit de soţia sa, Laura Bush. Vizita a avut loc la două zile după ce, la summitul NATO de la Praga, România a primit invitaţia de aderare la Alianţa Nord-Atlantică (discursurile celor doi şefi de stat, Ion Iliescu şi George W. Bush, rostite în faţa adunării din Piaţa Revoluţiei din Capitală, au constituit un moment deosebit al vizitei). La 1 aprilie 2008, preşedintele George W. Bush a sosit la Bucureşti, împreună cu soţia sa, Laura, pentru a participa la lucrările Summit-ului NATO din perioada 2-4 aprilie. Programul vizitei a inclus întrevederi bilaterale cu omologul român, Traian Băsescu, şi cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Foto: (c) Cristian Nistor / AGERPRES FOTOPotrivit site-ului Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, conform datelor din statistica vamală americană, la 30 iunie 2017, volumul total al schimburilor comerciale ale României cu SUA s-a cifrat la 1581,7 milioane USD, din care 1064,7 milioane USD au reprezentat exporturile româneşti, iar 517 milioane USD, importurile din SUA. AGERPRES/(Documentare - Doina Lecea, Andreea Onogea, editor: Horia Plugaru, editor online: Daniela Juncu)