Pus la punct de Mircea Nebunu, Florin Salam a luat o decizie șocantă: “Țin să vă anunț că…”

19:30

Un copil în vârstă de 8 ani, dispărut de acasă, din orașul Sibiu, după ce ar fi plecat la cerșit, este căutat de polițiști. Tatăl copilului a sunat, duminică, la 112 și a anunțat că băiatul, care se numește Moldovan Călin Samir, a plecat de acasă, sâmbătă seara și nu a mai revenit. Potrivit polițiștilor, […] The post Un copil de 8 ani din Sibiu a dispărut de acasă, după ce a plecat la cerșit appeared first on Cancan.ro.