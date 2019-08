Iubitul Oanei Radu are nevoie de sânge! A suferit arsuri grave, după ce un individ a aruncat benzină pe el

22:20

Unul dintre anchetatorii care participă la rezolvarea cazului din Caracal a făcut declarații uluitoare despre Gheorghe Dincă. Omul legii a povestit că lucrurile sunt foarte greu de depistat în acest caz. Polițistul a precizat că întreaga situație este una dificilă pentru că trebuie să suporte căldura și un miros greu în fiecare zi de cercetări […]