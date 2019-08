Fiul cel mare al artistei Anamaria Pop, mesaj sfâșietor: “Ți-am luat bluza și mi-am pus-o la nas doar ca să-ți mai simt mirosul…”

23:10

Anca Serea s-a externat și a ajuns împreună cu micuța Leah, acasă lângă toți cei dragi. Lucrurile însă nu sunt chiar atât de roz pentru că frumoasa brunetă a trecut prin momente ceva mai dificile după operația de cezariană. Imediat cum s-a instalat acasă, Anca Serea a ținut să le sfătuiască pe femeile care urmează […]